Christoph Böckl aus Deutsch-Wagram: Pionier der Landwirtschaft

04.05.2018, 16:25 Uhr

Amrita Enzinger: "Als Umweltmanagerin hab ich mich dieser Tage davon überzeugen können. Ich war beeindruckt, von seinem Engagement."Böckl baut die genügsame, hitzeliebende Haselnuss seit drei Jahren in Deutsch-Wagram an. Die Hasel braucht keine zusätzliche Bewässerung. 4000 kleine Bäumchen wachsen und gedeihen auf neun Hektar Ackerboden. Christoph Böckl versucht mit naturnaher Landwirtschaft Haselnüsse mit bester heimischer Qualität zu produzieren. Seine Leidenschaft, für das Projekt hört man mit jedem Satz heraus. Fachsimpeln kann er mit seinem Kollegen aus der Nachbargemeinde Parbasdorf, Bio-Landwirt „Johnny Mühl“ auch dieser folgt Christophs Beispiel und baut seit kurzem Haselnüsse an.