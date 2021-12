In Zeiten wie diesen sind die Mitarbeiter bei den Teststraßen oftmals gefordert. Die Gailtaler Woche war vor Ort.

HERMAGOR. Spätestens als die 3G-Regel an den Arbeitsplätzen eingeführt wurde, waren die Teststraßen plötzlich sehr gefragt. Oft wurde davon berichtet, wie lange man in der Schlange anstehen muss, bis man zu seinem Test kommt. Auch bei der Adler Apotheke in Hermagor gibt es die Möglichkeit, einen Antigen- beziehungsweise einen PCR-Test machen zu lassen. Die Arbeit wird dabei sehr genau genommen. Hin und wieder kann es für die Mitarbeiter der Teststraße ziemlich stressig werden, gerade zu den sogenannten Stoßzeiten, in denen viele Menschen auf einmal zum Testen kommen. Das Team der Adler Apotheke ist aber sehr gut zusammengespielt, weshalb die Arbeit gleich um einiges schneller gemacht ist.

Super Angebot



Oft hört man davon, dass es große Drängeleien oder gar Streitereien zwischen den zu testenden Personen gibt. In Hermagor hat es solche Zwischenfälle aber bis jetzt noch nicht gegeben. Es kommt zwar manchmal vor, dass die Leute ungeduldig werden, darüber diskutieren, wer zuerst da war, aber im Großen und Ganzen läuft alles sehr friedlich ab. Das Testangebot in Hermagor wird sehr gerne genutzt.