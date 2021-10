Schwer verletzt wurde ein 70-jähriger Mann am Sonntagnachmittag im Lesachtal. Er stürzte mit seinem Traktor ab.

LESACHTAL. Ein 70-jähriger Mann lenkte am Sonntag gegen 15 Uhr seinen Traktor auf einem Bringungsweg in der Gemeinde Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, von Liesing kommend Richtung Assing. In einer Rechtskurve wendete er den Traktor, wobei er über den linken Fahrbahnrand hinaus geriet. In der Folge stürzte er mit dem Fahrzeug, sich mehrmals überschlagend, ca. 80 Meter, über steil abfallendes Wiesengelände und blieb in einer Baumgruppe seitlich liegend zum Stillstand.

Spaziergänger holten Hilfe

Zwei Spaziergänger hielten sich in unmittelbarer Nähe der Absturzstelle auf und brachten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit. Sie konnten noch den weiteren Absturzverlauf beobachten und verständigten die Einsatzkräfte. Die Zeugen befreiten den Mann aus dem Unfallwrack und leisteten erste Hilfe. Schließlich wurde der 70-jährige vom Rettungshubschrauber mittels Taubergung geborgen und mit schweren Verletzungen ins BKH Lienz geflogen.