In der Gemeinde Hohenthurn gibt es einiges zu Erleben – unter anderem den Brainwalk Ende April.

HOHENTHURN. Mit den Lockerungen Anfang März können nun endlich wieder Veranstaltungen durchgeführt werden – so auch in Hohenthurn. Schon die alten Griechen haben es vorgemacht: Es denkt sich einfach viel leichter, wenn man „per pedes“ unterwegs ist. So ließ dem Mythos nach schon Aristoteles seine Schüler in sogenannten Wandelhallen gehend philosophieren und nutzte so die Bewegung, um die geistige Aktivität zu fördern. Heute weiß man aus der Neurowissenschaft, welche positiven Auswirkungen regelmäßige Bewegung auf unser Gehirn hat. Dieses Wissen hat nun auch die Gemeinde Hohenthurn zum Vorteil genutzt. Deshalb findet am Samstag, dem 30. April, von 15 bis 17.30 Uhr das sogenannte Brainwalking (englisch Brain bedeutet Gehirn und Walking spazieren beziehungsweise wandern) statt. Das soll die Elemente der Gedächtnisübung mit der Bewegung des Gehens in der Natur verbinden. Die „Denkspaziergänge“ sind für alle Menschen, egal welcher Altersklasse und in welchem Fitness-Zustand.

Stärkung des Gehirnes



Der Kurs beinhaltet Gedächtnisübungen sowie das Bewegen beziehungsweise Gehen in der Natur. Das Ziel dahinter ist die Stärkung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie die Vermittlung von Übungen für den Alltag. Durchgeführt wird der Kurs von Ulrike Schwertner, Mitten im Leben-Gruppenleiterin und Referentin für Seniorenbildung.

Zur Sache

Der Brainwalk findet am 30. April von 15 bis 17.30 Uhr, am Römerweg in Hohenthurn, statt. Treffpunkt bei den Seidra Textilwerken in Draschitz 26, 9613 Draschitz. Anmelden kann man sich bis 28. April per Mail an ka.kbw@kath-kirche-kaernten.at.