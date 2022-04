OSTAHOS KUMM…

Drin in da Stodt draußn aufn Lond

is da Ostahos bekonnt

des is desholb nit zu vastehn

es hot ihn nämlich noch kana gsegn

er is so flink in Haus und Gortn

konnst noch so schaun und wortn

die Ostaeia vasteckt er do und durt

und flott is er wieda furt

klane Geschenke bringt er a

für die bravn Kinda…