Das Jahr langsam ausklingen lassen. Der Weihnachtsstress ist vorbei, der Jahreswechsel naht.

Bei einem Winterspazierung durch die herrliche Gailtaler Landschaft kann man hervorragend die Gedanken frei bekommen.

Vom Hotel und Restaurant Lerchenhof in Hermagor führt ein Weg auf den Guggenberg. Wer mit Kindern unterwegs ist, der findet hier auch eine hervorragend präparierte Rodelbahn, die für Spass in der ganzen Familie sorgt. Das Kinderlachen steckt an und macht sofort fröhlich. Ein garantierter Spass für Alt und Jung.

Der Wanderweg auf den Guggenberg ist hervorragend ausgetreten und herrlich romantisch. Durch den Winterwald geht es stets zügig empor. Der Hausberg der Hermagorer wird auch im Winter gern besucht.

Die Kapelle am Guggenberg ist dem Hl. Ulrich geweiht und lädt zum kurzen Innehalten ein. Für Interessierte liegen in der Kirche Goldene auf, die die Geschichte Ulrichs und der Kirche näher erläutern.

Wer will kann noch weiter bis auf den Berggrat wandern. Die Aussicht auf das gesamte Gailtal ist fantastisch. Die zusätzlichen Höhenmeter lohnen sich auf jeden Fall.

Hier kann man gut Lebe Wohl 2021 und Willkommen 2022 sagen. Wir wollen das Beste hoffen und optimistisch in die Zukunft schauen. Viel Glück und Zuversicht für das neue Jahr. In diesem Sinne. Auf ein Neues.