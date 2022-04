Experten von Arbeiterkammer, Land Niederösterreich und Co. informierten umfassend rund um das Thema Pflege.

GMÜND. Über 130 Besucher haben die Pflegemesse der Arbeiterkammer Niederösterreich (AK NÖ) am 6. April im Kulturhaus Gmünd besucht. "Das beweist, dass das Thema Pflege die Menschen bewegt. Wir als Arbeiterkammer Niederösterreich kämpfen dafür, dass alle Pflegebedürftigen bestmögliche Pflege erhalten und dass die Pflegeberufe attraktiver werden", so AK NÖ-Kammerrat Georg Janda.

Nicht erst seit der Debatte um die Pflegefinanzierung ist es ein Thema für viele Personen, wie ältere Menschen oder Menschen mit schweren Behinderungen am besten betreut werden können, ob Pflege zuhause oder in einem Pflegeheim die beste Option ist, wer Menschen mit Pflegebedarf versorgt und was man tun muss, um als pflegender Angehöriger Unterstützung zu bekommen. Dies hat die AK NÖ veranlasst, ihre Beratungstätigkeiten zum Thema massiv auszubauen. Das Wissen der AK-Experten soll möglichst vielen Betroffenen zugute kommen. Nicht zuletzt hat die Arbeiterkammer auch die Registrierung von Beschäftigten und Dienstleistern im Gesundheitsberuferegister in Niederösterreich verantwortet.

Experten der AK NÖ, von der Pflegehotline des Landes Niederösterreich, von Organisationen wie Caritas und Volkshilfe und der Gewerkschaft vida sowie der Erwachsenenschutzverein haben bei der Pflegemesse über vorhandene Angebote, Hilfestellungen für Betroffene und künftige Herausforderungen informiert.