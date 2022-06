SÜSSENBACH (pp). Mit zweijähriger Verspätung fanden nun in Süssenbach die 50. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb statt. Aus dem ganzen Bezirk fanden sich 13 Bewerbsgruppen ein, um eine Bestzeit zu erreichen.

Zu den Gewinnergruppen gehören Albrechts 1 und Groß Wolfgers 2. In den Wertungen Bronze ohne Alterspunkten und Silber ohne Alterspunkten war Albrechts 1 nicht zu schlagen. Wogengen sich Groß Wolfgers 2 in den Wertungen Bronze mit Alterspunkten und Silber mit Alterspunkten mit Platz 1 krönte.

Auch die Feuerwehrjugend war sehr aktiv, das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen holten sich insgesamt 20 Mädchen und Burschen ab und beim Gruppenbewerb Bezirskfeuerwehrjugendleistungsabzeichen ging der Sieg an Bad Großpertholz Wultschau vor Albrechts und Schrems-Langegg.

Bei der Siegerehrung gratulierten etwa Nationalrätin Martina Diesner-Wais, Landtagsabgeordnete Margit Göll, Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Bürgermeister Karl Schützenhofer, Bezirkskommandant-Stv Harald Hofbauer und der Kommandant der bewerbsausführenden Feuerwehr Jürgen Zemann.