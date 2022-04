David Süß: "Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern"

SCHREMS. Für die kommende Gemeinderatssitzung hat die Schremser Volkspartei einen Antrag für eine kostenlose, wöchentliche Sportstunde eingebracht. "Bewegung und Sport sind für jede Altersgruppe gesund und gerade in Zeiten wie diesen wichtig für Körper und Geist. Daher ist es unser Ziel, den Bürgern der Stadtgemeinde Schrems ein attraktives Sport- bzw. Trainingsprogramm kostenlos zur Verfügung zu stellen", erklärt Stadtrat Parteiobmann David Süß.

Die jährliche NÖ-Gemeindechallenge zeige eindrucksvoll, wie hoch die Bereitschaft der Schremser ist, sich am Breitensport zu beteiligen. Wichtig ist den Initiatoren, dass sich alle Bewohner, egal ob jung oder alt, angesprochen fühlen und mit diesem Angebot in Gesellschaft, ohne Bindung zu einem Verein bzw. gegen Entgelt, Sport an der frischen Luft betreiben können. Mit der Neugestaltung des Stadtparks würde sich dieser laut VP als optimaler Treffpunkt und Trainingsgelände eignen.

Eine Sportstunde pro Woche

Ziel des Antrags ist es, eine kostenlose und allgemein zugängliche Sportstunde pro Wochenende zu organisieren. Dazu sollen die in der Gemeinde Schrems ansässigen Fitness- und Vitaltrainer abwechselnd für die Gestaltung des Sportprogrammes gewonnen werden, wodurch sich ein vielfältiges und planbares Konzept, welches ein möglichst breites Publikum anspricht, entwickeln soll. Die Sportstunde soll durch die gemeindeeigenen Werbekanäle beworben werden und auch dazu dienen, die Motivation, sich sportlich zu betätigen, zu steigern. Die Kosten für das Programm sollen von der Gemeinde getragen und ein fertiges Konzept vom zuständigen Ausschuss entwickelt werden.

"Mit diesem Angebot könnten wir einen wichtigen Beitrag für eine gesunde und lebenswerte Gemeinde leisten. Wir hoffen auf die Zustimmung aller Fraktionen, damit die Umsetzung erfolgen kann", so Gemeinderat Dominik Leser.