Die Schremser Beers konnten zwei weitere Siege verbuchen und bleiben ungeschlagen an der Tabellenspitze.

UNSERFRAU-ALTWEITRA. Der 5. Spieltag in der Landesliga Ost bescherte den Beers die kürzeste Anreise zu einem Auswärtstermin: Nur knapp 10 bis 15 Minuten entfernt liegt das "Hells Gate", die Heimspielstätte der Woodquarter Red Devils, wo die Schremser die nächsten Spiele zu absolvieren hatten.

Spiel #1: Beers vs Vienna Lawnmowers 15 - 8

Die Vorzeichen für diesen Spieltag waren nicht gerade positiv, gab es im Vorfeld aufgrund diverser Umstände einige Ausfälle zu beklagen. Nicht in Bestbesetzung begann die Schremser Truppe daher die Partie gegen die Vienna Lawnmowers, die man im ersten Aufeinandertreffen nur knapp bezwingen konnte. Aber auch der Gegner konnte nicht in Bestbesetzung antreten - die Chancengleichheit war daher wieder gegeben.

Am Mound als Starter für die Beers bot Manager Hannes Filler erstmals in dieser Saison Thomas Rzepa auf. Dieser machte seine Sache von Beginn weg außerordentlich gut, zwar konnten die Rasenmäher immer wieder punkten, mehr als zwei Runs pro Inning schauten für die Wiener dabei jedoch nicht heraus. Offensiv lief es recht gut, immer wieder brachten die Waldviertler Runner auf Base und erzielten daraus auch Punkte. Ein Complete Game von Rzepa, eine solide Defense, aggressives Baserunning und zahlreich schöne Hits bescherten den Schremsern einen komfortablen Vorsprung und schlussendlich einen weiteren Win. Thomas Wurz ließ ein weiteres Mal mit seinem Bat aufhorchen und konnte seine Führung in der internen Homerunwertung verteidigen.

Spiel #2: Beers vs Woodquarter Red Devils 29 - 3

Thomas Wurz übernahm die Agenden des Starting Pitchers im zweiten Tagesspiel. Trotz Kontrollproblemen hatte er die Offense der roten Teufel mit einer sicheren Defense relativ gut in Griff und ließ insgesamt nur drei Runs der Gastgeber zu. In der Offensive lief es von Beginn weg sehr rund, zahlreiche Hits und Walks sorgten für eine klare Führung. In weiterer Folge pitchten dann auch noch Matthias Geist (zwei Innings) und Hannes Filler (ein Inning), beide ließen keine Punkte zu und lieferten eine sehr gute Perfomance.

Offensiv hervorzuheben ist 1st Baseman Philipp Muck, der zahlreiche Hits und RBIs (Run Batted Ins) ablieferte. Hannes Filler sorgte mit zwei Homeruns ebenfalls für einige Punkte und Nachwuchsspieler Luca Gargowitsch zeigte mit zwei schönen Schlägen sein Potential. Schlussendlich war es eine klare Angelegenheit für die Beers.

Die Partie Lawnmowers vs Red Devils ging klar an die Gäste aus Wien, ein 13-Run Inning sorgte dabei für die Vorentscheidung.

Tabellenführer

Nach fünf Spieltagen und zehn Spielen sind die Beers nach wie vor ungeschlagen und weiterhin Tabellenführer in der Landesliga Ost. Nach einer kurzen Sommerpause geht es dann mit den entscheiden Spielen in Hinblick auf die Playoffs weiter, wo man dann an zwei Wochenenden gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Stock City Cubs II treffen wird.

Auswärts am 23. Juli in Stockerau und am 30. Juli zu Hause am Beers Field, entscheidet sich vermutlich der Sieg im Grunddurchgang. Dieser ist im Hinblick auf weitere Heimspieltermine wichtig, wollen die Schremser ihrem treuen Publikum ja noch weitere Spiele am Beers Field präsentieren.

"Wir bedanken uns bei den Gastgebern Red Devils und bei den Lawnmowers für einen interessanten Spieltag bei perfektem Sommerwetter. Zahlreiche Fans haben das Team unterstützt, darunter auch einige Vertreter der ASV Schrems Fanatics - vielen Dank für euren Support", so die Beers.



Teamkader: Hannes Filler, Thomas Wurz, Philipp Muck, Thomas Rzepa, Matthias Geist, Daniel Bauer, Luca Gargowitsch, Luca Bauer, Phillip Niel, Tobias Prosenbauer