Die ÖBB suchen Verstärkung: Alleine in der Ostregion gibt es 430 Ausbildungsplätze.



REGION. Es ist der Traum vieler Mädchen und Buben, einmal bei der Eisenbahn zu arbeiten. Die ÖBB ermöglichen dies im Jahr 2022 für insgesamt über 1.100 Personen, die ihre Ausbildung in einem der spannenden Berufsfelder beginnen möchten. Über das ganze Jahr verteilt starten österreichweit 61 Kurse, in denen interessierte Bewerber zu Triebfahrzeugführen, Service- und Kontrollteam-Mitarbeiten, Verschubmitarbeitern, Fahrdienstleitern und Wagenmeistern ausgebildet werden.

Besonders groß ist der Personalbedarf in der Ostregion. Insgesamt 430 Ausbildungsplätze, davon 240 Plätze für die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer, stehen in der Ostregion zur Verfügung. Die nächsten Kurse hierfür starten ab Februar laufend mit mindestens einem Kurs pro Monat. In jedem Kurs gibt es zwölf Plätze. Die bezahlte Ausbildung in Theorie und Praxis dauert zwölf Monate und endet mit einer Abschlussprüfung.

Auch in den Service- und Kontrollteams werden neue Kollegen gesucht. In diesem Jahr bieten die ÖBB in der Ostregion hierfür 100 Kursplätze an. Die Ausbildung dauert circa zwei Monate und schließt mit einer theoretischen und praktischen Prüfung ab.