Martin Baldinger übernimmt die Führungsposition des Lions Clubs Peuerbach von Manfred Dieplinger.



PEUERBACH. Mit 1. Juli erfolgte der jährliche Wechsel an der Spitze des Lions Clubs Peuerbach. Manfred Dieplinger übergab sein Amt an Martin Baldinger und sein Vorstandsteam. "Corona hat uns, so wie viele andere, im abgelaufenen Clubjahr vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir haben trotzdem alles versucht, unserem Motto – schnell, regional und unbürokratisch zu helfen - gerecht zu werden", so der scheidende Präsident. Martin Baldinger, der neue Präsident: "Der Lions Club Peuerbach wird auch im neuen Clubjahr das Veranstaltungsleben in Peuerbach mitgestalten und mit Hilfe unserer Sponsoren und Gäste, soziale Projekte unterstützen."

Der Lions Club Peuerbach besteht seit über 25 Jahren und seine 36 Mitglieder sehen ihre Aufgaben in der Pflege eines regen Clublebens, vor allem aber in der Durchführung von karitativen Veranstaltungen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in der Region.