Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Eferding entwendete am 29. Dezember 2019 gegen 0.40 Uhr in einem Lokal in Hartkirchen den Pkw-Schlüssel eines Bekannten.



PRAMBACHKIRCHEN. Er nahm das vor einem Lokal abgestellte Fahrzeug unbefugt in Betrieb und fuhr mit diesem ohne Lenkerberechtigung in Richtung Prambachkirchen. Im Bereich einer Fahrbahnkuppe kam der 15-Jährige auf der Dachsberger Landesstraße kurz nach dem Ortsgebiet Prambachkirchen links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zwei Leitpflöcke und blieb mit dem Pkw im angrenzenden Acker hängen.

0,84 Promille im Blut



Der 15-Jährige konnte erst zwei Stunden nach der Anzeigeerstattung ausfindig gemacht werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille Alkoholgehalt.