Die Freiheitliche Jugend Bezirk Eferding hielt kürzlich im Seminarhotel Redltalhof ein Bildungswochenende ab.

BEZIRK EFERDING. Die Themen von Rhetorik bis hin zu Ideologie und Parteiprogramm sorgte für ein vielfältiges Angebot und ein umfassendes Programm. „Die Weiterbildung unserer Mitglieder ist ein wichtiger Bestandteil unseres Jahresprogrammes. Im Hinblick auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr ist es mir ein besonderes Anliegen, „Neueinsteiger“ in den Gemeinderäten auch auf die Politik auf kommunaler Ebene vorzubereiten“, betont Bezirksjugendobmann David Aichinger. Auch der geschäftsführende Landesjugendobmann Silvio Hemmelmayr nahm am Bildungswochenende der Bezirksjugendgruppe teil. Er fungierte zugleich in vielen Schwerpunkten als Trainer. „Gerade weil Bildung ein hohes Gut ist und in der Freiheitlichen Jugend immer wieder ein Schwerpunktthema darstellt, wollen wir hier mit gutem Beispiel vorangehen und unseren Mitgliedern ein ordentliches Bildungsprogramm anbieten“, so Hemmelmayr.