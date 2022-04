Im Zuge des Frühlingskonzerts des Gaspoltshofner Musikvereins übergab Alois Papst seinen Dirigentenstab an den neuen Kapellmeister Florian Lindinger.

GASPOLTSHOFEN. Nach pandemiebedingter Pause wurde das etablierte Herbstkonzert des MV Gaspoltshofen kurzerhand zum "Frühlingskonzert" umbenannt und am 9. und 10. April im Turnsaal Gaspoltshofen abgehalten. Nach fast 14-jähriger Kapellmeistertätigkeit übergab Alois Papst im Zuge des Konzertes seinen Dirigentenstab an den neuen Kapellmeister Florian Lindinger.

Auf einen Abschied folgt ein Neuanfang



Solostücke von Katharian Eckerstorfer auf der Klarinette und Stefan Schoberleitner auf dem Flügelhorn sowie das von Thomas Doss eigens für Gaspoltshofen komponierte Werk "Terra Mystica" wurden zum Besten gegeben. Ein weiteres Highlight: der vom nunmehr neuen Kapellmeister Lindinger komponierte Marsch "Mit Opa unterwegs". "Ein Ohrenschmaus der Extraklasse", so die Rückmeldung einer Besucherin.

Christian Selinger füllte die Pausen zwischen den Musikstücken indes mit gelungener Moderation, an der er auch das Publikum teilhaben ließ. Die strikte Anweisung, die Moderation mit ein oder zwei Sätzen zu beginnen, verfolgte er konsequent – der erste Satz dauerte dann halt fünf Minuten. So blickt der MV Gaspoltshofen zurück auf ein abwechlungsreiches Konzert, das nicht nur durch die Musikdarbietungen glänzte, sondern auch durch Auszeichnungen, Abschied und Neuanfang.

Ehrungen beim MV Gaspoltshofen



Folgende zehn Musikerinnen und Musiker des MV Gaspoltshofen haben in den vergangenen zwei Jahren ein Leistungsabzeichen an der Landesmusikschule abgelegt:

Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze

Helene Schmalwieser, Querflöte

Anna und Eva Berger, Klarinette

Theresa Hötzinger, Klarinette

Johanna Fosodeder, Klarinette (mit Auszeichnung)

Alexandra Schmalwieser, Klarinette

Anna Grabenberger, Saxophon

Elisabeth Höftberger, Saxophon (mit Auszeichnung)

Laurenz Harrer, Schlagwerk (mit Auszeichnung)

Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber

Michael Kloibhofer, Trompete

Folgende elf Musikerinnern und Musiker wurde für ihre langjährige Verdienste und Mitgliedsjahre im Verein ausgezeichnet:

Verdienstmedaille in Bronze (15 Jahre aktiv)

Julia Papst

Josef Hirsch

Mathias Hirsch

Helmut Sterrer

Verdienstmedaille in Silber (25 Jahre aktiv)

Katharina Eckerstorfer

Markus Polly

Verdienstmedaille in Gold (35 Jahre aktiv)

Renate Söllinger-Hofwimmer

Gerhard Spitzer

Ehrenzeichen in Silber (40 Jahre aktiv)

Wolfgang Kloibhofer

Gerhard Mayrhofer

Verdienstkreuz in Gold (höchste Auszeichnung des ÖBV)

Franz Berger

Gabi Panhofer – über 30 Jahre aktive Musikerin – und Franz Malzer – 43 Jahre lang aktiver Musiker – wurden zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins ernannt.

Frühlings- statt Herbstkonzert