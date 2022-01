34.081 Euro konnte die SPÖ im Rahmen ihrer Weihnachtsbaum-Aktion 2021 sammeln. Kürzlich wurde der Betrag an die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe übergeben.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. "Das ist ein überwältigendes Erlebnis. So viele Menschen sind unserer Einladung gefolgt, Gutes zu tun und für die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe zu spenden. Einen herzlichen Dank an die 1.263 Unterstützerinnen und Unterstützer", so SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Antlinger und Bezirksgeschäftsführer Klaus Höllerl.

Mehr als 50 beteiligte Gemeinden

Im Jahr 2020 war die SPÖ-Weihnachtsbaum-Aktion zum ersten Mal ins Leben gerufen worden. Rund 25 Gemeinden hatten sich damals beteiligt. Im vergangenen Jahr stellten bereits mehr als 50 SPÖ-Ortsparteien in den Bezirken Grieskirchen, Eferding, Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Braunau und Schärding einen Weihnachtsbaum mit Spendenkärtchen in ihrer Gemeinde auf (wir berichteten). In den Bezirken Grieskirchen und Eferding waren das die Ortsparteien in Aschach, Bad Schallerbach, Gallspach, Grieskirchen, Haag, Hartkirchen, Hinzenbach, Kallham, Natternbach, Pötting, St. Thomas, Scharten, Schlüßlberg, Wallern und Weibern.

Spende in Corona-Zeiten besonders wertvoll



"34.081 Euro sind einfach überwältigend. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist großartig. Nochmals vielen Dank im Namen der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe. Der Verein leistet täglich Großartiges und unterstützt die kleinen Heldinnen und Helden und ihre Familien im Kampf gegen diese heimtückische Krankheit"

, betont Antlinger.

Die Verantwortlichen bei der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe sind dankbar für die Spende: „Im Namen unserer Kinder und deren Familien bedankt sich die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe sehr herzlich für ihre großartige Initiative. Gerade in Zeiten wie diesen, wo viele Menschen hauptsächlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und Tugenden wie Nächstenliebe, Selbstlosigkeit und Empathie von vielen nicht mehr gelebt werden, kann man eine Aktion wie diese nicht hoch genug schätzen. Den vielen Spenderinnen und Spendern sei herzlich gedankt. Corona fordert uns alle, vielen Menschen, auch Firmen geht es nicht besonders gut, was wir natürlich auch spüren. Daher ist ihr Beitrag heuer ganz besonders wertvoll. Tausend Dank!“