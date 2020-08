2. Herrenmannschaft der Union Bad Schallerbach schafft Aufstieg in die Tennis-Bezirksklasse

Die 2. Herrenmannschaft der Union Sedda Bad Schallerbach hat den Aufstieg in die Tennis-Bezirksklasse geschafft. Mit einem deutlichen 8:1 Auswärtserfolg gegen UTC Grieskirchen 2 sicherten sich die Tennisspieler aus dem Kurort bei hochsommerlichen Temperaturen und intensiven Matches den Meistertitel. Beim Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktegleichen Verein ASKÖ Bruck-Peuerbach hatten die Bad Schallerbacher aufgrund des Sieges im direkten Duell das bessere Ende für sich. Es war dies für das Tennisteam unter Mannschaftsführer Gilles Schedlberger der 2. Meistertitel in Folge, der unter anderem auch mit eigens angefertigten Meisterleibchen gefeiert wurde.

Insgesamt sind bei der im Kurpark Bad Schallerbach gelegenen Tennisanlage mit mittlerweile über 200 Mitgliedern zahlreiche Mannschaften im Meisterschaftseinsatz: Die 1. Herrenmannschaft landete im ersten Jahr nach dem Aufstieg in der Landesliga mit einem Topteam auf Platz 5. Dabei traf das Team unter anderem auf die aktuelle Nummer 1.081 der ATP-Weltrangliste, Dominik Recek aus Tschechien. Das verdeutlicht das hohe Spielniveau in dieser Liga. Die 1. Damenmannschaft spielte heuer in der Oberliga, der höchsten Spielklasse in Oberösterreich. Insgesamt waren 2020 bei Damen und Herren neun Mannschaften mit 75 Spielern im Meisterschaftseinsatz, darüber hinaus kämpften fünf Jugendmannschaften um Spiel, Satz und Sieg.

Bildtext: (Fotonachweis Florian Reinhart) Die 2. Herrenmannschaft der Union Bad Schallerbach freut sich über den Aufstieg in die Bezirksklasse