Nach einer dreiwöchigen Weihnachtspause startet für die Faustballer der UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting am kommenden Samstag, 15. Jänner, die Rückrunde der laufenden Bundesligasaison. Im ersten Heimspiel in dieser Hallensaison treffen die Grieskirchner um 18.00 Uhr auf DSG UKJ Froschberg und FBC Linz/Urfahr. Gegen die beiden direkten Konkurrenten geht es um wichtige Punkte.

GRIESKIRCHEN. Nach der Hinrunde liegen die Trattnachtaler auf dem passablen vierten Rang und sind noch voll auf Kurs, was das "Final-Three" angeht. Mit fünf Siegen und drei Niederlagen konnten die Grieskirchner im Laufe der Saison ihr Können und ihren Kampfgeist bereits unter Beweis stellen. Die Freude auf das bevorstehende Heimspiel ist nach den bislang gezeigten Leistungen umso größer. Zuhause wollen die Trattnachtaler an ihre Leistungen anknüpfen und die vier Punkte nach Grieskirchen holen. Dies wird aber durchaus kein leichtes Unterfangen: Die Konkurrenten Froschberg und Urfahr belegen zurzeit die Ränge fünf und sieben und schon in den Hinspielen wurde klar, dass vor allem gegen Froschberg, nur eine perfekte Mannschaftsleistung zum Sieg führt. Urfahr hingegen aktivierte den brasilianischen Angreifer Patrick Piermann und wird mit Sicherheit eine Klasse stärker sein als noch im Hinspiel, das die Hausruckviertler mit 3:0 gewinnen konnten.

Maximal 50 Zuseher zugelassen

Erfreulich ist, dass diese Heimspiele wieder vor Publikum stattfinden können. Mit fixer Sitzplatzzuweisung und strengem Hygienekonzept werden maximal 50 Zuseher zum Spiel zugelassen. Es gilt die 2G-Regelung und Maskenpflicht.