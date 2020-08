Die Jazzband "Dicker Kuss" sorgte beim Jazzfrühstück am 15. August in der Seminarlokation Keils Viakanta in Neudauberg für ein ganz besonderes Flair.

NEUDAUBERG (kv). Kaum zu glauben dabei ist, dass es sich erst um den zweiten Auftritt der im Oktober 2019 gegründeten Jazzband handelt. Das mag wohl daran liegen, dass Sängerin Regina Fröhlich (Kukmirn), Schlagzeuger Otto Irsic (Oberwart) und Bassist Christoph Deissl (Oberpullendorf) erfahrene Musiker sind. Ebenso wie Gitarrist und Hausherr Wolfgang Keil. Aber auch der Humor kam nicht zu kurz.

"Starten möchten wir mit einem Lied über die Liebe - oder wie man auf altburgenländisch sagt: Love." (Wolfgang Keil)

Die zahlreichen Gäste genossen neben dem köstlichen Frühstück die musikalische Begleitung in vollen Zügen. Es war ein mehr als gelungener Start in den Tag.

Sie folgten ihrem Traum

Monika und Wolfgang Keil wollten der lauten Stadt Wien entfliehen und stießen bei ihrer Suche nach Ruhe auf einen alten Vierkanthof in Neudauberg. "Als ich das Anwesen zum ersten Mal betrat, fühlte ich mich sofort zu Hause", erzählt Monika Keil sichtlich gerührt. Und so hat sie ihren Mann mit Aussicht auf mehr Zeit für die Musik von ihrer Idee überzeugt und sie zogen 2016 nach Neudauberg. Die "Zuagroasten" wurden damals mit der bekannten südburgenländischen Herzlichkeit willkommen geheißen.

Mit viel Liebe zum Detail haben sie den alten Bauernhof restauriert und neben dem Wohnhaus auch eine Seminarlokalität errichtet - der perfekte Ort zum Wohlfühlen und Ideenfinden. Keils Viakanta bietet Platz für 15 Seminarteilnehmer und ist mit den modernsten Präsentationsmedien ausgestattet. Die ehemalige Aus- und Weiterbildungsleiterin stellt natürlich auch selbst ihr umfangreiches Wissen zur Verfügung.