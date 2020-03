Ein Bild von der neuen Busverbindung von Güssing nach Graz machten sich Landtagspräsidentin Verena Dunst, LAbg. Wolfgang Sodl und Kevin Sifkovits. Die drei SPÖ-Vertreter aus dem Bezirk Güssing lobten die drei zusätzlichen Kurse als Angebot für südburgenländische Pendlerinnen und Pendler.

Dunst sprach von "attraktiven Fahrzeiten" für alle, die im Großraum Graz zu tun haben. "Die neue Linie unterstützt Menschen, die kein eigenes Auto haben oder das Auto einfach einmal stehen lassen wollen." Die am 2. März in Betrieb gegangene Verlängerung von drei Fürstenfeld-Kursen bis Güssing trage maßgeblich zur Entlastung südburgenländischer Arbeitnehmer bei“, sagte Sodl.

Die neuen Verbindungen:

Güssing (Volksbank, Hauptplatz) - Graz (Andreas-Hofer-Platz) und retour, drei neue Verbindungen zu einer bestehenden dazu

4.00 Uhr (umsteigefrei) - in Graz um 5.54 Uhr

5.00 Uhr (umsteigefrei) - in Graz um 6.54 Uhr

5.40 Uhr (umsteigefrei) - in Graz um 7.34 Uhr

5.55 Uhr (bestand, umsteigefrei, hält bis Fürstenfeld an allen Haltestellen) - in Graz um 7.54 Uhr.

Ab Graz Andreas Hofer-Platz bis Güssing (Volksbank, Hauptplatz)

15.15 Uhr (umsteigefrei) - in Güssing um 17.18 Uhr

16.25 Uhr (umsteigefrei) - in Güssing um 18.18 Uhr

17.25 Uhr (bestand, umsteigefrei, hält ab Fürstenfeld an allen Haltestellen) - in Güssing um 19.24 Uhr

18.25 Uhr (umsteigefrei) - in Güssing um 20.18 Uhr.

Weitere Haltestellen: Güssing Krankenhaus, Neustift bei Güssing (Ort), Heiligenkreuz Postamt, Poppendorf Gasthaus Gibiser, Eltendorf Kirche, Dobersdorf Ort, Rudersdorf Gasthaus Sifkovits

Neue Postbus-Linie nach Graz startet im März