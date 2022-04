Erste Schritte in der Marschmusik im Doppelpack - frisch gewählter Bezirksstabführer Florian Rodler und BBV-Landesobmann DI Peter Reichstädter als sein Stellvertreter.

Auch dieses Jahr fanden sich rund 35 Teilnehmer/innen zum Marsch-Workshop ein.

Am 9. April fand traditionell in Güssing, unter der langjährigen Leitung von Bezirksstabführer DI Peter Reichstädter – seines Zeichens auch Landesobmann des Burgenländischen Blasmusikverbandes – „Meine erste Marschprobe“ - statt. An diesem Tag übernahm Florian Rodler die Agenden des Bezirksstabführers im Bezirk Güssing, welche Peter Reichstädter mehr als 15 Jahre hindurch führte. Hunderte von Jugendlichen und Jungmusiker durften seinen Ausfolgungen in den letzten eineinhalb Jahrzehnten folgen.

Nicht nur Anfänger, auch schon geübte konnten ihr Wissen an diesem Nachmittag festigen. Zu diesen Übungen wurden Jungmusiker aus den Kapellen, vor allem Anfänger aber auch junge Musiker/Innen zum Kennenlernen der Stabzeichen eingeladen. Mit einer Theoriestunde leitete der Bezirksstabführer diesen überaus interessanten Nachmittag ein. Die ersten Abläufe wurden von allen aufgesaugt und die erlernte Theorie wurde auch anschließend in praktischen Marschübungen umgesetzt. Als Abschluss wurden Showfiguren – wie zum Beispiel die Schnecke oder ein Achter - umgesetzt. Auch Abfallen und Aufmarschieren durften nicht fehlen. Ein erfolgreicher und lustiger Nachmittag für alle Teilnehmer trotz bewölktem Wetter mit regenfreiem Zeitfenster.