Die Gemeinde Neuberg bietet in diesem Sommer für alle Neuberger Volksschulkinder eine Betreuung in der Volksschule an. Sie dauert insgesamt 8 Wochen und beginnt um 8.00 Uhr in der Früh. Das Ende ist täglich für 13.00 Uhr vorgesehen. Inzwischen haben sich genügend Teilnehmer gemeldet, die diese Ferienbetreuung in Anspruch nehmen. Jene Kinder, die eine ganztägige Betreuung brauchen, können nach dem Mittagessen dann noch in den Hort im Kindergarten wechseln. Die Ferienbetreuung wird von Evgenia Jandrisovits, einer ausgebildeten Sportlehrerin, geleitet.