Die Geschichte, so wie wir sie meistens kennen, wird von den Großen und Mächtigen geschrieben und nur selten aus der Sicht des kleinen Mannes/der kleinen Frau. Einen anderen Blick auf die eigene Ortsgeschichte kann man nun im neuen Buch von Karl Knor erfahren, einen Blick auf seine Heimatgemeinde Neuberg.

Nachdem das Archiv der burgenländisch-kroatischen Zeitung „Hrvatske Novine“ vor kurzem online gestellt wurde, nützte der Autor die Zeit in der Corona-Quarantäne, um dieses gezielt auf Beiträge über und aus Neuberg zu durchforsten. Nachdem er diese gefunden hatte, wurden sie fein säuberlich datiert und zu einem Buch zusammengefasst. Auf 346 Seiten kann man nun die Beiträge aus den Jahren 1922 bis 2000 nachlesen. Da die Beiträge aus einer burgenländisch-kroatischen Zeitung stammen, ist natürlich auch das Buch nur in dieser Sprache verfasst. Die Beschränkung auf das 20. Jahrhundert hat zwei Gründe. Auf der einen Seite handelt es sich eben um ein eigenes abgeschlossenes Jahrhundert und auf der anderen Seite wäre das Buch wahrscheinlich doppelt so dick geworden, da der Verfasser des Buches seit über 30 Jahren selbst Beiträge für die Zeitung schreibt und dies vor allem in großer Zahl.