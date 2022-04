Bei strahlend schönem Wetter fand am Palmsonntag in der Pfarre Neuberg die Weihe der Palmkätzchen durch Pfarrer Mag. David Grandits vor der Kirche statt. Danach folgte die Prozession, ehe man gemeinsam in die Pfarrkirche einzog und dort den Festgottesdienst feierte, in deren Rahmen auch die Leidensgeschichte Christi dargebracht wurde.