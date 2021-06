Die Inlineskaterhockey-Mannschaft der Tigers Stegersbach war drauf und dran, die Niederlage im letzten Bundesliga-Meisterschaftsfinale im Jahr 2019 gegen die Irish Moose Linz, vergessen zu lassen. Am Ende fehlte nicht viel: Der Meister aus Linz siegte knapp mit 7:6.

STEGERSBACH. Die Tigers Stegersbach hatten das Spiel von Beginn an im Griff und führten bis zur Halbzeitpause 3:5. Danach zeigten die Linzer ihr ganzes Können und drehten die Partie noch um. Aus einem Überzahl-Spiel am Ende der Partie konnten die Stegersbacher kein Kapital mehr schlagen, das Spiel ging verloren.

Geier-Brüder unterstützten

Unterstützt wurden die Tigers diesmal wieder von den Zeltweger Eishockey-Brüdern Stefan und Manuel Geier. Bester Torschütze der Tigers war Rudi Gradinger mit fünf Treffern. Manuel Geier traf einmal.

Souveräner Sieg

Im zweiten Spiel gegen das Team Wien ließen die Stegersbacher jedoch nichts anbrennen. Der Neuling aus Wien hatte gegen gut aufgelegte Tigers seine Mühe und Not. Die Wiener Torfrau musste 14mal hinter sich greifen. Neun verschiedene Spieler trugen sich beim 14:2-Erfolg in die Torschützenliste ein.

Der Sieg und die Niederlage der Tigers bedeuten weiterhin Platz vier in der Bundesliga-Tabelle. Am 12. Juni geht es auswärts in Salzburg in der nächsten Runde weiter.