Badesalzen widmet sich ein "Junior"-Unternehmen, das für das laufende Schuljahr in der HBLA Güssing ("École") gegründet wurde. Dafür verantwortlich sind die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs unter Anleitung ihrer Lehrerinnen Ute Lagler und Katharina Unger.

In den Gegenständen "Gesundheit und Tourismus" werden die Badezusätze mit dem Namen "Touché Deluxe" produziert, im "Kommunikations- und Mediendesign" wird designt, in beiden Gruppen gemeinsam berechnet und bilanziert. "Ziel ist es, aus regionalen Produkten hochwertige Badesalze herzustellen und sie nachhaltig zu verpacken", erklärt Direktorin Karin Schneemann. Erhältlich sind die Salze in den Sorten "Rose", "Erkältungsbad" und "Winterzauber".

Zu den Kunden vor Weihnachten zählten unter anderem Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz und Landtagspräsidentin Verena Dunst.