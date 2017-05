Vorm Muttertag mit der Mama ins Konzert nach Güssing

AT

Wer am Vorabend des Muttertags seine Mama mit wohlklingenden Tönen verwöhnen lassen will, kann guten Gewissens das Kulturzentrum Güssing ansteuern. Dort geht am Samstag, dem 13. Mai, das Muttertagskonzert der Stadtkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Ebner über die Bühne.



Eine bunte Mischung aus moderner Literatur und traditioneller Blasmusik erwartet die Mütter und ihre Begleitung. Durch den Abend führt Petra Schmidt. Beginn ist um 19.30 Uhr.



Vorverkaufskarten gibt es bei allen Mitgliedern der Stadtkapelle Güssing.