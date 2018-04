Der Landessieger kommt aus Neuberg

29.04.2018, 22:41 Uhr

Das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold stellt eine wesentliche Prüfung für künftige und bestehende Führungskräfte dar. Bei diesem selektiven Landesfeuerwehrleistungsbewerb müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an insgesamt acht Prüfungsstationen ihr Fachwissen in Organisation, Technik und Taktik unter Beweis stellen. Es gilt unter dabei nicht nur theoretisches Fachwissen vorweisen zu können. Auch müssen unter anderem taktische Entscheidungen zu verschiedenen Einsatz- und Gefahrensituationen, Löschmittelbedarfsrechnungen und die Berechnung einer Löschwasserförderung über lange Strecken bewältigt werden. Auch das Verhalten vor der Gruppe auf dem Exerzierplatz wird bewertet.