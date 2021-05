RAINBOWS begleitet Kinder und Jugendliche seit mehr als 30 Jahren, wenn Eltern sich trennen oder scheiden lassen. Lt. Statistik Austria waren 2.649 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im vergangen Jahr österreichweit von der Scheidung ihre Eltern betroffen, jene, die von der Trennung betroffen sind, fehlen bei diesen Zahlen. In einer Situation, in der sonst beste FreundInnen zur Seite stehen, wird es in Zeiten wie diesen, in denen soziale Kontakte beschränkt sind, besonders schwierig für die Jugendlichen. Je früher professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird, umso besser kann man die Jugendlichen auffangen.

Professionelle Unterstützung erhalten die Jugendlichen bei RAINBOWS. In der YOUTH-Gruppe treffen sich 4 bis 5 Jugendliche, deren Eltern auch getrennt sind. An 5 Nachmittagen zu je 3 Stunden erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm drinnen und draußen sowie Zeit und Raum nur für sie selbst. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Jugendlichen einzeln begleitet werden.

Nähere Informationen und Anmeldung: RAINBOWS-Tirol, www.rainbows.at/tirol