Der Halller Jugendtreff Park In bietet seit einem Jahr, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit im hauseigenen Tonsstudio selbst einen Song aufzunehmen.

HALL. Seit Jahren ist das "Park In" in Hall Anlaufstelle für Jugendliche. Zahlreiche Aktivitäten, wie beispielsweise Wuzzler, Tischtennis, Skatepark, Brettspiele und vieles mehr, stehen den Kids zur Verfügung. Seit Neuestem haben die Jugendlichen die Möglichkeit ihren eigenen Song im hauseigenen Tonstudio aufzunehmen. „Gemeinsam mit Jugendlichen wurde ein Raum adaptiert und mit moderner Aufnahmetechnik ausgestattet. Ermöglicht wurde dieses tolle Projekt durch die Jugendkulturförderung des Landes Tirol, die Unterstützung durch die Stadtgemeinde Hall und nicht zuletzt durch den Einsatz der vielen beteiligten Jugendlichen", so Alexander Eder, Leiter des Jugendhauses. Das Tonstudio ist jeweils Donnerstag bis Samstag zwischen 17 - 21.30 Uhr für eigene Aufnahmen nutzbar. Ende Juli wurde außerdem ein Graffiti-Workshop durchgeführt. Trotz großer Hitze waren 15 Jugendliche mit viel Motivation und Kreativität dabei. Das Motiv an der Außenwand des Skateparks, soll die Vielfalt des Jugendtreffpunktes wiederspiegeln.