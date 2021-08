In der Gemeinde Rum verzichtet man auf chemische Unkrautvernichter. Stattdessen kommt Heißschaum zum Einsatz, um gegen das lästige Grün vorzugehen.

RUM. Unkrautvernichtungsmittel mit Herbizide (chemische Unkrautbekämpfungsmittel) sind ein Problem für die Umwelt. Daher geht man in der Gemeinde Rum einen umweltbewussteren Weg und setzt dabei auf einen biologischen Unkrautvernichter. Ein neuer Anhänger wurde angekauft, um gegen das Unkraut vorzugehen. Ob bei Gehsteigkanten oder Pflastersteinen, die neue Apparatur kommt überall dort zum Einsatz, wo hartnäckiges Moospolster und anderes Unkraut wächst. Begeistert von dem neuen Helfer ist auch Gemeindemitarbeiter Martin Eberl. „Die neue Maschine hält, was sie verspricht und ist zudem umweltfreundlich und leise", so Eberl. Durch den Einsatz des Heißschaums werden die Pflanzen samt der Wurzel zerstört. Die behandelten Stellen bleiben für längere Zeit frei vom Unkraut.

Gemeindemitarbeiter Angelo Ringhofer sprüht die Pflastersteine mit dem heißen Schaum ein.

Mit Heißschaum gegen Unkraut

Der Isolierschaum dient als Wärmespeicher und führt in Kombination mit heißem Wasser zu einer effektiven und nachhaltigen Unkrautvernichtung. Der Anhänger soll für sämtliche Grünanlagen verwendet werden, sein Haupteinsatzgebiet wird jedoch der Rumer Friedhof sein, heißt es. Mit der neuen Anschaffung möchte man einen weiteren Beitrag hinsichtlich des Umweltschutzes leisten.

