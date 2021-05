Mit der Schlüsselübergabe am vergangenen Freitag durch Neobürgermeister Josef Karbon dürfen sich 23 neue Mieter über eine moderne und trotzdem erschwingliche Wohnung an der Grenze zu Innsbruck freuen.

Attraktive Mietpreise

Die NHT hatte knapp 5.4 Mio Euro in die barrierefreie Wohnanlage samt Tiefgaragenstellplätze investiert, der Quadratmeterpreis von 8 Euro ist für diese Lage eine echte Ansage. „Die Marktgemeinde Rum ist sehr bemüht, was die Entwicklung von neuen und vor allem leistbaren Wohnraum angeht“, streut NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner dem neuen Bürgermeister Josef Karbon Rosen. Die Projektierung der Anlage geht zurück auf Altbürgermeister Elmar Kopp, durch dessen Fürsprache am Ende beispielsweise eine Dreizimmerwohnung für 650 Euro inkl. Betriebs- und Nebenkosten zu haben war.

Hohe Lebensqualität

Nach Abschluss der Bauarbeiten stellen sich die beiden neuen Baukörper nun auch für die stark strapazierten Nachbarn als eine absolute Aufwertung ihrer Wohnsiedlung heraus. Architekt Georg Driendl hatte auf die Erhaltung der Innenhöfe geachtet, zusätzlich würden die neu entstandenen Dachflächen der Tiefgarage begrünt. Die neu entstandenen Wohnungen überzeugen durch eine hohe Ausstattungsqualität mit nach Südwesten gerichteten Balkonen und Terrassen, serienmäßiger Komfortlüftung und Fußbodenheizung. Die Wärmeversorgung erfolgt klimafreundlich über eine Luft-Wärmepumpe.