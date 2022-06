Nachdem die ersten beiden Runden der Austrian Rifle Shooting Hopes, einer Wettkampfserie für den österreichischen Gewehrnachwuchs, Ende April in Linz, sowie Ende Mai im niederösterreichischen Hollabrunn durchgeführt wurden, hatte die Tiroler Mannschaft mit dem Landeshauptschießstand in Innsbruck / Arzl in Runde drei ein Heimspiel.

Mit zwei Goldmedaillen im Luftgewehrbewerb, sowie zwei Silbermedaillen mit dem Kleinkalibergewehr - davon jeweils einmal als Tiroler Mannschaft mit Julia Biechl, Helena Messner und Paula Alberts, sowie einmal aufgrund krankheitsbedingten Ausfalls mit Julia Biechl als alleinige Tiroler Vertreterin im Mix Team – konnten die Tiroler Athletinnen während der ersten beiden Wettkampfrunden bereits einige sehr gute Erfolge für sich verbuchen.

In Innsbruck gingen am ersten Tag zwei Luftgewehr-Mannschaften für Tirol an den Start: Tamara Holaus (SG Fügenberg), Julia Biechl und Helena Messner (beide SG Absam) konnten als Team Tirol 1 in der ersten Qualifikationsrunde mit einem Ergebnis von 906,6 Ringen den zweiten Rang hinter der Mannschaft Tirol 2 mit Zoe Zass (SG Westendorf), Julia Hirner (SG Münster) und Mia Grosch (SG Wattens) belegen, die sich mit einem Top-Ergebnis von 914,8 Ringen die Führung sichern konnten.

In Runde zwei rutschte Tirol 1 mit 610,1 Ringen um einem Platz nach vorne auf Rang zwei und qualifizierte sich damit für das Match um Gold gegen die Mannschaft aus Vorarlberg, welches sie mit 12:16 knapp Punkten verloren und sich damit über Silber freuen konnten.

Am zweiten Tag stand wie üblich der Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr auf dem Programm. Für Tirol gingen mit Helena Messner und Julia Biechl, sowie Paula Alberts (Sportschützen St. Johann) drei erfahrene Schützinnen an den Start, die sich bereits während der vergangenen Bewerbe erfolgreich bewähren konnten. Mit dem Sieg in beiden Qualifikationsrunden jeweils über die Auswahl aus Vorarlberg bewies das Tiroler Trio auch dieses Mal seine Stärke: 1.253 Ringe in Runde eins, sowie 836 Ringe in Runde zwei waren der Schlüssel zum Finale um die Goldmedaille, welches ebenfalls gegen Vorarlberg 1 bestritten wurde. Hier konnte sich Tirol 1 mit einem überlegenen Sieg von 16:2 Punkten durchsetzen und damit eine weitere Goldmedaille für Tirol holen.

Die vierte und letzte Runde der Austrian Rifle Shooting Hopes wird von 23. – 24. Juli im steirischen Trofaiach ausgetragen.