Brückenfontäne zur Rad-WM

17.09.2018, 18:03 Uhr

Rad-WM: In Absam wird beim Trinkwasser-Hochbehälter eine Wasserfontäne emporschießen.

Trinkwasser und Strom

E-Bikes mit Ökostrom



Wasserstollen 16 Jahre alt



ABSAM. In der Werkstätte der Hall AG errichteten Mitarbeiter der Abteilung Wasser und Wärme eine Installation, die während der WM-Bewerbe das Wasser mit 20 Bar Druck aus 28 Düsen an beiden Seiten des Brückengeländers aus dem angrenzenden Trinkwasser-Hochbehälter im hohen Bogen in den darunter liegenden Weissenbach ableitet. Damit soll dieser Bereich der Rennstrecke nicht nur publikumswirksam in Szene gesetzt werden, sondern auch für die Themen Wasser und Energie sensibilisieren.„Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dank des 2002 errichteten Trinkwasserstollens im Halltal über ausreichende Wasservorkommen in ausgezeichneter Qualität zu verfügen. Mit dem Wasser aus dem Halltal ist nicht nur die Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt. Mithilfe von Wasser produzieren wir auch Ökostrom in unseren sechs Kleinwasserkraftwerken. Somit ist Wasser nicht nur Lebensmittel Nummer eins, sondern auch ein echter Umwelt-Allrounder“, so Artur Egger, technischer Vorstand der Hall AG.„Wir verzeichnen seit einiger Zeit einen rasanten Anstieg an E-Bikes. Kürzlich wurden auch unsere Mitarbeiter mit 24 E-Bikes ausgestattet, die mit Ökostrom betrieben werden. Vier weitere E-Bikes sind regulärer Teil unseres Fuhrparks,“ so Christian Holzknecht, Vorstandsvorsitzender der Hall AG. „Hier bietet die Rad-WM eine gute Gelegenheit, auf die Themen Wasser und Energie verstärkt aufmerksam zu machen.“Das Wasser aus dem 2002 errichteten Trinkwasserstollen im Halltal benötigt rund zehn Jahre, bis es durch den Berg sickert und im Haushalt ankommt. Nördlich der Rennstrecke erstreckt sich im Karwendel das rund 78 km² große Wasserschongebiet – ein Naturjuwel, das die hohe Qualität des Trinkwassers sicherstellt. Neben den Wasserspielen in Absam bietet die Hall AG auch mit der Münze Hall ein zusätzliches WM-Zuckerl. So wird für die Straßenrad-WM 2018 eine 7,7 Gramm schwere, auf 2.018 Stück streng limitierte Silbermünze aufgelegt.