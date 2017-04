LR Tratter besucht Bartenbach-Lichtprofis

29.04.2017, 00:00 Uhr

LR Tratter und LA Riedl zeigten sich beeindruckt von der Innovationskraft und Vielfältigkeit des Unternehmens."Die Bedeutung eines gut durchdachten Beleuchtungskonzepts wird bei der Planung von Neubauten häufig vernachlässigt. Wir wollen das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Aspekts in einer breiteren Öffentlichkeit verankern. Wir führen auch gerne Kleinprojekte durch und bieten je nach technischer und planerischer Herausforderung Beratung und individuelle Lösungen an. Dabei können wir wieder vermehrt auf zahlreiche Projekte in Mittel- und Nordeuropa verweisen.“, so Christian Bartenbach.