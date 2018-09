Zweitore-Vorsprung versemmelt

23.09.2018, 10:26 Uhr

Nach einer souveränen 2:0 Pausenführung verliert der SV Thaur zuhause gegen Neustift mit 2:3.

Souveräne erste Hälfte

Desaströse zweite Hälfte

Einen gewaltigen Schnitzer hat sich am vergangenen Samstag der SV Thaur vor eigenem Publikum geleistet. Nach 45 Minuten sahen die Jungs von Trainer Milan Obradovic schon wie der sichere Sieger aus, doch in Hälfte Zwei wendete sich das Blatt.Die Torschützen der in Hälfte Eins deutlich überlegenen Thaurer waren Patrick Braun per Kopf und Patrick Porta, der einen Abpraller des gegnerischen Keepers eiskalt ausnutzte. Die Hausherren hatten noch einige weitere Torchancen, ließen diese jedoch ungenutzt. Doch mit dem Pausenpfiff wendete sich das Blatt, die Gäste aus dem Stubaital - angefeuert vom neuen Schlachtgesang der mitgereisten Fans - bekamen das Spiel immer besser in den Griff.Schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Phillipp Stern einen Fehler der Thaurer Verteidigung und netzte zum Anschlusstreffer ein. Die verunsicherte Verteidigung der Hausherren sah auch beim zweiten Gegentreffer nicht gut aus, eine schnelle Kombination brachte den Ausgleichstreffer neuerlich durch Phillipp Stern. Am Ende war es Dominique Nussbaum, der den Thaurern fünf Minuten vor Schluss den Todesstoß versetzte. Mit dieser Niederlage rutscht der Wiederaufsteiger einige Plätze nach hinten und muss Gegner Neustift an sich vorbeiziehen sehen. Schwierig wird es auch in der nächsten Runde, wenn Thaur auswärts gegen Reutte antreten muss.