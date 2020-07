Alberto Stentardo aus Tarvis ist der neue Pächter des Cafés Central in Arnoldstein. Die Neueröffnung gestaltete sich zu einem italienischen Abend.



ARNOLDSTEIN. Anfang Juli war es so weit: Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten startete das beliebte Café Central in Arnoldstein mit der Neueröffnung durch. Der neue Inhaber Alberto Stentardo aus Tarvis verwandelte mit seiner Familie das in die Jahre gekommen Café in ein „Schmuckkästchen“.

Live-Musik von „Soda“



Bei der Neueröffnung überzeugte das Café Central mit südlichem Flair und italienischen Spezialitäten die zahlreichen Besucher und Gratulanten, darunter Bürgermeister Erich Kessler, Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch und die Witwe des Vorpächters Luciano Rosso, an den in einer stillen Minute gedacht wurde. Bei typisch italienischer Musik von der Gruppe „Soda“ fand der milde Sommerabend einen perfekten Ausklang.