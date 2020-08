Heute Vormittag stieß ein 53-jähriger Wiener auf der Wurzenpass Straße mit seinem Motorrad in den PKW eines 46-jährigen Deutschen.



ARNOLDSTEIN. Am heutigen Vormittags ereignete sich in der Gemeinde Arnoldstein ein Verkehrsunfall: Um 9.15 Uhr wollte ein 46-jähriger Deutscher mit seinem PKW in Krainegg auf der Wurzenpass Straße (B 106) in Fahrtrichtung Slowenien wenden. Dazu bog er links in eine Grundstückszufahrt ein. Im gleichen Moment überholte ihn ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Wien und stieß in den PKW. Er kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert



Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der Motorradfahrer ins das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.