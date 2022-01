Unerwartet verstorben: Für die Wollstube in der Kalvarienberggasse werden Interessenten gesucht.

WIEN/HERNALS. Der Anlass für die Suche einer Nachfolge ist leider ein trauriger. Brigitta Beck, die Inhaberin der Wollstube in Hernals, ist im Oktober 2021 unerwartet verstorben. "Sie ist vor zwei Jahren in Pension gegangen und hat das Geschäft weitergeführt", erzählt ihr Bruder Christian Beck.

Die Wollstube in der Kalvarienberggasse in Hernals.

Die Wollstube ist eine Hernalser Institution, was Wolle, Stricken und Co. betrifft. Auch bei meinem Besuch stand eine Stammkundin mit offenem Mund vor der verschlossenen Geschäftstür: "Das gibt es ja nicht. Wird es weitergehen, wer macht das jetzt?"

Genau darum kümmert sich jetzt der Bruder der verstorbenen Geschäftsinhaberin. "Wir würden das Geschäft gern in gute Hände weitergeben. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir es leider schließen", sagt Christian Beck. Geschlossen ist der Betrieb ohnehin seit Oktober 2021. Viel Zeit für die Nachfolgersuche bleibt nicht mehr. "Bis Ende März sollte es über die Bühne gehen. Mehr Zeit haben wir nicht", erklärt der Bruder.

Nicht in die Länge ziehen

Dabei geht es in erster Linie um steuerliche Dinge. Schließlich muss auch etwas verkauft werden. Verständlicherweise will die Familie die Suche auch nicht "unnötig in die Länge ziehen." Die Familie will die Wollstube nicht weiterführen, auch wenn die 92-jährige Mutter sehr am Betrieb der verstorbenen Tochter hängt.

Ware ist in der Wollstube in der Kalvarienberggasse genug vorhanden.

Ablöse für die Ware

Für die Übernahme der angemieteten Wollstube bittet Christian Beck, nur ernstgemeinte Angebote abzugeben. "Wir wollen ausschließlich die Ware abgelöst haben. Hier differenzieren wir natürlich zwischen den Ladenhütern und Dingen, die gut gehen. Als Draufgabe gibt es einen treuen Kundenstock", sagt Beck.

Viele Stammkunden hoffen auf eine Nachfolge und fragen auch bei der Familie nach. Wolle und Stricken haben besonders in der Zeit der Pandemie wieder einen enormen Boom erlebt. Von Merino- bis Alpaka-Produkten bietet die Wollstube hier ein großes Betätigungsfeld an.

"Meine Schwester hat hier im Geschäft viele Freundinnen gefunden und stundenlang gestrickt. Es wäre wirklich schade drum, wenn das jetzt verloren geht", sagt Christian Beck.

ZUR SACHE

Bei Interesse für die Übernahme der "Wollstube" bitte ein Schreiben an:

Wollstube, Christian Beck, Kalvarienberggasse 32, 1170 Wien

Für Ideen der Weiterführung oder der Kontaktherstellung auch gerne ein Mail an hernals@regionalmedien.at