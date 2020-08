Traisentaler Weinherbst am Parapluiberg mit zahlreichen Ehrengästen angeblasen

Im Weinland Traisental fand heuer eine etwas andere Weinherbsteröffnung statt.

NUßDORF/TRAISEN. Eingeleitet wurde dieser traditionelle Veranstaltungsreigen heuer am Samstag beim Anblasen des Traisentaler Weinherbstes mit der Mostviertler Alphornbläsergruppe „AlpenRohrer's“ inmitten der Traisentaler Weingroßlage „Parapluiberg“.

Auftakt in den Nußdorfer Weinrieden

Der offizielle Auftakt zum Traisentaler Weinherbst fand dieses Jahr in und um den traditionsreichen Weinort Nußdorf ob der Traisen statt. Siebzehn Winzer öffneten bereits am Vormittag die Türen zu ihren kühlen Weinkellern und luden zum entspannten Weingenuss in angenehmen Ambiente. Für den Nachmittag hatten sich die Veranstalter ein besonderes Programm ausgedacht. Im Freien, direkt in den traubenbehangenen Rieden der Verkostungsplätzen, konnten die vielschichtigen Terroir-Weine der Traisentaler Winzer genossen werden. Die Traisentaler Weinbegleiter vermittelten Wissenswertes über die Region, während das Brass-Quartett der Stadtkapelle Traismauer und die "Inglorious Brasstards" für eine gemütliche Stimmung an den Verkostungsplätzen sorgten. Offizieller Höhepunkt war um sechzehn Uhr, als die Alphörner der Mostviertler Alphorngruppe "AlpenRohrer's“ vom Parapluiberg weit in die Weinrieden hinein erklangen.

Prominente feierten mit



Tourismusobmann Gemeinderat Walter Pernikl und Bürgermeister Heinz Konrath freuten sich über zahlreich erschienene Ehrengäste und konnten unter vielen anderen, mit gebührendem Abstand, die NÖ Vize-Weinkönigin Victoria Katharina Medved, den NÖ Landesweinbaupräsidenten Franz Backknecht, die Abgeordneten des NÖ Landtages, Kathrin Schindele und Doris Schmidl, die Nationalräte Robert Laimer und Fritz Ofenauer, Bernhard Schröder (GF Destination Donau Tourismus), Bürgermeister Christoph Artner und Landtagsabgeordneten Martin Michalitsch, der in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch beste Grüße überbrachte, willkommen heißen. "Der Weinherbst im Traisental ist jedes Jahr eine besonders schöne Jahreszeit. Bei angenehmen Temperaturen lässt sich die wunderschöne Landschaft genießen, die durch die Natur und den Weinbau geformt ist. Mit Kompetenz und Leidenschaft werden in den zumeist seit Generationen bestehenden Familienbetrieben Weine gekeltert, die auch international keinen Vergleich scheuen müssen. Die touristischen Zusatzangebote lassen das junge Weinbaugebiet Traisental zu einer Ausflugs- und Genußregion ersten Ranges werden.", so die Worte von Michalitsch.

Gelungene Veranstaltung

So startete der Reigen herbstlicher Weinveranstaltungen im Weinland Traisental 2020 ungewöhnlich, aber umso erfolgreicher, mit einem guten Schluck Traisentaler Wein unter vielen Freunden, bekannten Gesichtern und Besuchern aus nah und fern, die sich alle gekonnt in den Rieden rund um den Parapluiberg dem Genuss in bester Lage verschrieben. Über eine gelungene Veranstaltung freuten sich somit Obmann Walter Pernikl, Bürgermeister Konrath und die Vereins- und Projektbetreuerin des Tourismusvereines, Susanne Heil sowie die örtlichen Weinbauvertreter Alexander Siedler, Thomas Dockner und Markus Müller, die gemeinsam die Organisation übernommen hatten.

Weiterführung des Konzepts angedacht

Tourismusobmann Walter Pernikl verspricht, nach durchwegs positiven Rückmeldungen der Weingüter und vom Bürgermeister der heurigen Veranstaltungsgemeinde, Heinz Konrath, dass an einer Weiterführung des neuen Konzeptes gearbeitet wird und bedankt sich herzlichst bei allen Helfern und Unterstützern dieser gelungenen Premierenveranstaltung.

Weitere Veranstaltungen im Traisentaler Weinherbst

Laufende Aktualisierung unter www.traisental.at.

Schmankerltage in Reichersdorf

Freitag 4. bis Sonntag 6. September | Reichersdorfer Kellergasse

Weinrieden-Wandertage im Traisental

Sonntag, 4. Oktober (12 Uhr) | Kufferner Kellergasse , Sonntag, 25. Oktober (13 Uhr) | Reichersdorfer Kellergasse

Abfischfest in Sitzenberg-Reidling

Samstag, 24. Oktober (9 Uhr) | Sitzenberger Schlossteich

Traisentaler Jungweinpräsentation

Sonntag, 25. Oktober (16 Uhr) | Stift Herzogenburg (Augustinussaal)

Jungweinverkostung mit Weinsegnung - Weinbauverein Kuffern

Freitag, 6.11.2020 (19 Uhr) | Kuffern, Weingut Steyrer Bernhard

Weinsegnung der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf

Samstag, 7.11. 2020 (19 Uhr) | Mehrzweckhalle Inzersdorf

Weintaufe des Weinbauvereines Sitzenberg-Reidling

Samstag, 14.11.2020 (19:00) | Heuriger Fam. Gramer Ahrenberger Kellergasse