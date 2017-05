Blues und Jazz in Traismauer

03.05.2017, 08:42 Uhr

Musikschüler spielten in Sasha's Artzone in Traismauer den Blues.

TRAISMAUER (bg). Zum dritten Mal dürfen die begeisterten Fans der Musikschule Traismauer einen Klassenabend der besonderen Art genießen: Im "New Yorker Loft des Traisentals" – dem Atelier Sasha's Artzone – zeigten die Bands von „Jazz, Blues and more on Tour 2017" den Traismaurern einmal so richtig wo der Blues herkommt. Auchversetzte mit „Petrichor“ das Publikum in klangvolle Stimmung. Fürs "leibliche Wohl" sorgte der Gospelchor.

„Ein Gesamtkunstwerk“, bemerkte Fotografund schwang sich sogleich auf einen vonSesseln im "Chill Out" nebenan. Lieber hautnah dran waren die Gästeund ihre Freunde. Die wollten nämlich die fetzige Musik in nächster Nähe erleben. Ein gelungenes Konzert, knisternde Atmosphäre – man darf sich jedenfalls schon auf die nächste Vorstellung freuen.