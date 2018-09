Ein Haus zum Leben

17.09.2018, 10:51 Uhr

Das Haus Wieden bietet Rundum-Betreuung für Pensionisten.

WIEDEN. "Bei uns gibt es jeden Tag ein Programm - heute ist es etwa Kultur, deshalb spielt in unserem Festsaal gerade ein Musikquartett alte Schlager", erklärt Amila Crnalic, die Leiterin der Bewohnerbetreuung im Haus Wieden.Im Festsaal wird gerade zur "Reblaus" angesetzt, etwa 50 Hausbewohner sitzen an den Tischen und lauschen der Musik. "Des Lied hab ich schon in meiner Kindheit geliebt, des is aber schon über 80 Jahre her", sagt eine Dame, die gerade hereingekommen ist und jetzt ihr Handy lautlos stellt.



Jeder Bewohner wird persönlich begrüßt

"So wie heute kommen Künstler zweimal im Monat zu uns. Wir bieten aber auch Ausflüge außer Haus an, etwa in die Albertina oder ins Grüne - die sind stets ausgebucht", berichtet Amila Crnalic stolz. Sie selber hat in ihrer Kindheit viel Zeit mit ihren Großeltern verbracht, "die sich oft um mich gekümmert haben. Nach meinem Soziologie- und Psychologiestudium habe ich mich dann in Gerontologie meinen Master gemacht". Gute Betreuung und gute Pflege sei ihr ein Herzensanliegen: "Bei uns im Haus gibt es ein interdisziplinäres Case-Management der Ergotherapeuten, Psychologen und Sozialarbeiter. Mit jedem unserer Bewohner führen wir zweimal im Jahr ein intensives Gespräch um abzuklären, ob er sich auch wirklich wohlfühlt und ob wir in seiner Betreuung etwas verbessern können."Beim Rundgang fällt auf, dass Amila Crnalic alle Bewohner, die ihr begegnen, mit Namen begrüßt. "Das ist mir wichtig. Insgesamt leben etwa 130 Bewohner bei uns, alle Namen zu kennen ist nicht leicht. Aber zu einer wirklich persönlichen Betreuung gehört es unbedingt dazu", sagt sie. Zusätzlich zu den betreuten Wohneinheiten gibt es noch die Remobilisations-Station, wo Menschen nach Unfällen oder Operationen betreut werden. "Dort besteht unser Team nicht nur aus Ärzten, sondern auch aus Physiotherapeuten und vielen anderen, die unsere Patienten wieder auf die Beine bringen", merkt Amila Crnalic an.Wenn sich jemand für das Leben im Haus Wieden interessiert, führt Amila Crnalic ein Aufnahmegespräch. "Dabei wird nicht geklärt, ob jemand bei uns wohnen kann, denn wir lehnen niemanden ab. Wir erkundigen uns vielmehr ganz genau, welche spezielle Betreuung benötigt wird und welche Bedürfnisse der Mensch hat", erzählt sie aus dem Betreuungsalltag."Sehr beliebt sind auch unsere Tanznachmittage, genauso wie die Wellnessnachmittage", erklärt Amila Crnalic. Das Haus Wieden verfügt nicht nur über eine Sauna, sondern auch über ein Dampfbad, das allen Bewohnern offensteht.Amila Crnalic ist glücklich, diesen Beruf ausüben zu können: "Es ist ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe. Mein Team und ich schenken Zeit, und erhalten dafür dankbare Blicke unserer glücklichen Bewohner. Das ist das kostbarste, was es auf der Welt gibt!"