„Schreiben um zu leben“: Erstlingswerk von Hietzinger Jungautor

03.05.2017, 13:36 Uhr

In melancholischen Kurzgeschichten macht sich Johannes-Philipp Langgutt auf die Suche nach dem Sinn des Lebens.

HIETZING. In Kurzgeschichten macht sich Johannes-Philipp Langgutt auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Der Titel "Schreiben, um zu leben" klingt dramatisch. Dramatisch hat es auch mit dem Schreiben für den jungen Autor begonnen: "Ich bin mir krank vorgekommen.""Es kam plötzlich und war wie ein krankhafter Zwang. Ich dachte ich habe die Schreibsucht und bin deswegen in Therapie gegangen“, erinnert sich Langgutt an seine Anfänge 2011. Denn egal ob auf der Schulbank, daheim oder unterwegs mit Freunden, immer und überall hatte der heute 25-jährige das unersättliche Verlangen, schreiben zu müssen. Seine Gedanken über Gott und die Welt verpackte Langgutt in Kurzgeschichten und Gedichte: schräg, philosophisch, klug und wortgewaltig. Dafür hat er sogar vom legendären Hermes Phettberg großes Lob eingeheimst. Langgutt schickt seine Protagonisten auf Sinnsuche und lässt sie an Fragen zerbrechen, auf die es doch keine Antworten gibt. Es geht um die Themen unserer Zeit: wie Macht, Gier, Konsum, Ausbeutung, Religion und Krieg.

Buch als Befreiungsschlag

Zur Person:

Ein Buch zu schreiben, war aber nicht geplant. "Ich habe nie bewusst vorgehabt, eines zu schreiben", sagt Langgut. Doch dann war da die Idee, mit dem Buch etwas abschließen zu können. Und so veröffentlicht er seine gesammelten Notizen. Seitdem ist das Gefühl, krank zu sein, endlich überwunden. Das Schreiben hat sich Langgutt aber beibehalten. Es gehört einfach zu ihm. Dehalb ist auch schon fix, dass es ein nächstes Buch geben wird, einen Roman. Nur wann der erscheint, bleibt offen. „Heute lasse ich mir Zeit und mache mir beim Schreiben keinen Druck mehr", so Langgutt.Johannes Philipp Langgutt (geb. 1992) bricht seine Ausbildung zum Kindergartenpädagogen ab und macht eine Lehre als Buch- und Medienwirtschafter im Buchhandel. Seit September 2016 arbeitet er im Pressevertrieb bei Morawa. Im Juni 2016 bringt er sein Buch „Schreiben um zu leben“ heraus. Es ist im Eigenverlag bei myMorawa erschienen, einer Self-Publishing Plattform.