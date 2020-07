FAMILIEN CIRCUS ROSELLI TOURT 2020 DURCH NÖ

Nach der Baby- und [/f]Coronapause geht’s endlich los bei Circus Roselli in Plank am Kamp, Gars am Kamp und Mold.

Der kleine Familien-Circus gastiert von Samstag, 25. Juli bis Sonntag, 26. Juli (Samstag 18 Uhr, Sonntag 17 Uhr) in Plank am Kamp beim Sportplatz.

Von Freitag, 31. Juli bis Sonntag, 2. August (Freitag und Samstag 18.30 Uhr, Sonntag 17 Uhr) in Gars am Kamp, Festwiese.

Von Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2020 in Mold, Nähe Bauernmarkt, Johann Pivonkaweg (Freitag und Samstag 18 Uhr, Sonntag 16 Uhr).

Im neuen Roselli Zelt !

Marie und Pascal Reinhard mit ihren drei Kindern haben ein schönes abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Hotline 0664 99 65 443