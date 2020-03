Geras klingt mit den Wiener Comedian Harmonists

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet Herr LR Ludwig Schleritzko die musikalische Saison in Geras am 21. März.

Die Wiener Comedian Harmonists sind am 21. März ausverkauft. Die gute Nachricht für das Publikum: Am Sonntag, den 22. März um 11 Uhr findet eine Zusatzvorstellung statt!

Wiener Comedian Harmonists

Sonntag, 22. März, 11 Uhr, Stift Geras, Marmorsaal „What a Wonderful World“

Sie singen, sie swingen, sie unterhalten ihr Publikum – egal ob jung oder junggeblieben - mit altbekannten Oldies aus den swingenden 20er und 30er Jahren und Neuinterpretationen von Opernklassikern. Den fünf Herren des Staatsopernchors - zwei Tenöre, zwei Baritone und ein Bass - und ihrem Pianisten gelingt es mit einer großen Portion „Wiener Schmäh“, viel Leichtigkeit und einer Prise Humor ihre Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Sie entführen mit ihren grandiosen Interpretationen in die glitzernde Welt der Varietés und Bühnenshows des vergangenen Jahrhunderts und lassen die Welt der originalen Comedian Harmonists lebendig werden. Da trifft sich die Familie Kraus und fragt sich, was Daisy heut so macht, da funkeln die Stars & Stripes wenn die Gitarren aufspielen und man stellt in bester Stimmung erfreut fest, was es für eine wunderbare Welt doch ist.

Von „Veronika, der Lenz ist da“ bis zu Cole Porter, von „Ali Baba“ bis hin zu Giacomo Puccini bleibt in dieser Bühnenshow kein Wunsch offen und für gute Unterhaltung auf höchstem musikalischen Niveau ist gesorgt.

Freuen Sie sich auf ein Konzert der besonderen Art!

Karten:

Vorverkauf: 25 Euro, Abendkassa: 28 Euro, Schüler, Studenten und Präsenzdiener: 15 Euro

Informationen: Telefon: 0664/480 77 90 • E-Mail: office@gerasklingt.at, www.gerasklingt.at, www.facebook.com/GerasKlingt