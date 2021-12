Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr warten und hoffen alle auf den Weihnachtsfrieden. Wie schön, wenn es ein Rezept gäbe für weniger Ärger und daraus folgendem Frieden und Harmonie. Gibt es nicht? Gibt es doch!

„Vegan für Profis“

Andrea Wittmann, Autorin von „Vegan für Profis“, ist Sozialarbeiterin und Lebens- und Sozialberaterin in Sigmundsherberg (www.andreawittmann.com). Sie liefert in ihrem neuen Buch „Kein Ärger-kein Problem“ die perfekte Anleitung für ein Leben mit weniger Ärger.

Auslöser für Ärger gibt es genug: Schwierige Menschen und schwierige Situationen wie zum Beispiel beim Autofahren, bei Familientreffen, in der Arbeit oder man ist einfach stinkig auf sich selbst. Ärger macht schlechte Stimmung und vergiftet Beziehungen. Meistens fehlen die passenden Werkzeuge, mit ihm ruhig und ohne Schaden für sich selbst und andere umzugehen.

"Ärgerlevel runterdrehen"

Andrea Wittmann hat über viele Jahre Methoden gesucht, erfunden, persönlich getestet und angepasst, wie sie das Ärgerlevel bei sich selbst runterdrehen kann. Ärger rauslassen gehört nicht dazu. Es kann manchmal erleichtern. Aber diese Methode taugt nicht dafür, friedlicher zu werden und liebevoller mit sich selbst und der Umwelt. Langfristig führt das Pflegen ärgerlichen Verhaltens nur zu einem engen Geist.

Ärger ist kein Schicksal. Der erste Schritt, sich mit ihm zu befassen, ist das Wahrnehmen. Wenn man rechtzeitig bemerkt, wie Ärger hochsteigt, ist das schon die halbe Miete. Andrea Wittmann empfiehlt zum Beispiel für die akute Phase einfachste Methoden, um das starke Gefühl zu kontrollieren: Bewusstes Atmen, ein Glas Wasser trinken oder das Verlassen des Schauplatzes, um Distanz zu schaffen.

Die Methoden, dem Ärger zu begegnen und ihm nachzuspüren kommen aus den Bereichen Psychologie, Buddhismus, Kreativität oder Yoga. Es ist mit Sicherheit für jede Person eine passende Strategie dabei.

Das Buch ist geeignet für Menschen, die sich selbst oft ärgern, aber auch für Freunde und Bekannte, die sich oft ärgern müssen. „Kein Ärger-kein Problem“ ist das ideale Geschenk, das man sich selbst und seine Liebsten machen kann. Erhältlich ist das Buch in der Bücherstube Hofer Horn, auf Amazon.de und bei der Autorin unter Tel: 0676/7560996 und andrea@andreawittmann.com.