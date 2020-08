25% Ermäßigung für „Der unsterbliche Österreicher“ mit Stephan Paryla-Raky & Bela Koreny am 21. August

Am 21. August ist die österreichische Schauspielgröße Stephan Paryla-Raky nach dem fulminanten Wienerlied-Abend im Juli neuerlich in der Burg Gars zu erleben. Gemeinsam mit dem kongenialen Pianisten und Komponisten Bela Koreny widmet er sich dem Schriftsteller Anton Kuh, der die Wiener Kulturgeschichte an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wesentlich mitgeprägt hat. Dank der langjährigen Freundschaft seines Vaters zu Bertolt Brecht in Ostberlin aufgewachsen, liegt es Stephan Paryla-Raky geradezu im Blut, die politischen Sarkasmen in der Literatur von Anton Kuh in köstlicher Weise für das Publikum erlebbar zu machen. Mit Bela Koreny zeichnet ein idealer Bühnenpartner für die musikalische Gestaltung dieses einzigartigen Abends verantwortlich. Das Spektrum des Ausnahmekünstlers reicht von Musicalproduktionen bis hin zu Filmmusikkompositionen, vom Schauspielen bis hin zu jazzig-coolen Barklängen. Als Pianist hat er mit allen namhaften Chansonnièren zusammengearbeitet und ist am 21. August endlich auch in der Burg Gars zu erleben.

Für Seniorinnen und Senioren bieten wir eine besondere Aktion an: Sie erhalten Ihre Karten für den Abend mit Stephan Paryla-Raky & Bela Koreny in der Burg Gars um EUR 15,- statt regulär um EUR 20,-!

Bestellen Sie einfach telefonisch unter 02985/33000, in unserem Kartenbüro in Gars (Hauptplatz 80, 3571 Gars am Kamp, MO – FR je 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr) oder direkt an der Abendkassa (am Vorstellungstag ab 18 Uhr geöffnet).

Burg & Kulinarik

Die tausend Jahre alten Mauern schaffen in der Babenberger-Burg Gars eine einzigartige Atmosphäre, die diese exquisite Spielstätte geradezu für unvergessliche Kulturabende prädestiniert. Einen maßgeblichen Beitrag zum Gesamterlebnis leistet die herrliche Kulinarik an Vorstellungstagen. Ab 18 Uhr, in den Pausen sowie nach den Vorstellungen sorgt „Berno’s Kitchen“ für Ihr leibliches Wohl. In seinem foodtruck bereitet Bernd Fleschitz köstliche, regionale Schmankerl, aber auch feine, international inspirierte Gerichte sowie moderne, vegetarische Leckerbissen zu. Erlesene Weine aus dem Kamptal stehen ebenso bereit wie frisch gezapftes Bier und trendige Drinks. Einem Sommerabend für alle Sinne, mit köstlichem Essen und Trinken und hochkarätigem Kulturgenuss steht auf der Burg Gars nichts im Wege! www.operburggars.at