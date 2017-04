Sommerfest in Goggitsch

Der Freizeitverein Goggitsch veranstaltet am Sonntag, den 18. Juni 2017, ab 11.00 Uhr ein Sommerfest am Spielplatz.

Für gute Laune garantieren Spiele für Jung und Alt, und die Kleinen können sich in der Hüpfburg austoben.

Für das leibliche Wohl sorgt der Mittagstisch mit Bratwürstel, Kotelett, Pommes und Kaffee mit hausgemachten Mehlspeisen.



Grillhühner gibt es nur gegen Vorbestellung! Diese bitte bis spätestens 10. Juni bei Bianca Leitner unter der Tel.nr.: 0664/55 43 659 reservieren.



Der Reinerlös kommt der Spielplatzerhaltung und der Dorfgemeinschaft zugute!