Kennenlerntage der NMS Horn: ICH – DU - WIR

12.10.2017, 16:02 Uhr

Einer der Höhepunkte war für die Kinder das Lama Trekking. Ikarus, Nathan und Amor, drei „erfahrene“ Lamas, wurden entlang der wunderschönen Thaya spazieren geführt. Ruhe, Zuneigung und Durchsetzungsvermögen waren gefragt, aber nicht für jedes Kind einfach zu bewältigen.Ein weiterer Höhepunkt auch für die begleitenden Klassenvorständinnen Barbara Scheichl (1a), Daniela Dinic (1b), Ewelina Vyhnalek (1c), Arthur Hainböck und Projektleiterin Karin Krapfenbauer war der gemeinsame Floßbau. Aus je 9 Kunststofffässern und 12 Holzbalken sollten in Teamarbeit zwei stabile Flöße für je 12 Schüler und Schülerinnen und eine Lehrkraft gebaut werden.Nach genauer Anleitung der Trainerin nahmen die Flöße bald ihre Formen an. Die viel schwierigere Aufgabe für alle Beteiligten war die anschließende Fahrt auf der Thaya. Ein Schatz musste gefunden werden. Gemeinsames Paddeln in eine bestimmte Richtung stellte sich am Anfang als sehr schwierig heraus. Aber auch diese Herausforderung wurde bravourös gemeistert und der Schatz sicher an Land gebracht.Diese „Warming Up Days“ bilden eine wesentliche soziale Basis für die Schüler der 1. Klassen.Sie helfen den Kindern und Lehrkräften das neue Bildungskonzept der NMS Horn „Wir leben Schule“ effektiver in Richtung Kooperativem Lernen umzusetzen.