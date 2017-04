Vorsicht, wenn es an der Haustür läutet

30.04.2017, 14:29 Uhr

Für sachdienliche Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen - stellt die Landespolizeidirektion NÖ 1.000 € in Aussicht!

Ein bislang unbekannter Täter läutete am 28. Februar 2017, gegen 18.40 Uhr, an der Haustür eines Wohnhauses im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf im Marchfelde, Bezirk Gänserndorf. Ein zweiter, mit einer Pistole bewaffneter, unbekannter Täter versteckte sich dabei hinter dem ersten Täter.Als die Bewohnerin des Hauses, eine 63-jährige Frau, die Türe öffnete stürme der zweite Täter mit gezogener Pistole in Richtung geöffneter Haustüre und drängte das Opfer in das Innere des Hauses und bedrohte sie mit der Waffe. Die Frau schrie laut um Hilfe. Dabei wurde ein weiterer Bewohner auf den Überfall aufmerksam.Nachdem die beiden Täter die weitere Person bemerkten flüchteten sie ohne Beute vom Tatort.Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Das Opfer erlitt einen Schock.Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass dieselben Täter am gleichen Tag, gegen 21.15 Uhr, eine Tankstelle in 1200 Wien überfielen. Dabei bedrohten sie den Angestellten mit einer Pistole und raubten einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg um Veröffentlichung der Fotos der beiden unbekannten Täter.Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung bzw. Festnahme der Täter führen, wurde seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Geldbetrag in der Höhe von 1.000 (eintausend) Euro ausgelobt.Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.